تحت زخات المطر.. الأخضر السعودي يكمل جاهزيته لمواجهة أستراليا

★ ★ ★ ★ ★

في الجولة الصعبة من تصفيات مونديال 2022

وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وعضوي مجلس الإدارة: نزيه النصر، ونعيم البكر؛ اختتم المنتخب السعودي مساء اليوم الأربعاء تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب أستراليا مساء يوم غدٍ الخميس على "ملعب كومبانك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واجتمع المسحل بلاعبي "الأخضر" قبل بداية الحصة التدريبية، وأشاد بالمعنويات والانضباط العالي الذي شاهده من اللاعبين، وأكد في اجتماعه على أهمية المباراة وقوتها كونها على أرض المنافس، كما أكد على ثقة الجميع بهم، ومتمنيًا لهم التوفيق في تحقيق الفوز.

ميدانياً: وتحت زخات المطر أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب كومبانك"، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"؛ بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على ثلثي مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

من جهة أخرى أجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر مساء اليوم فحص فيروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA".

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، الصين، عمان، فيتنام.