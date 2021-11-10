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الكنائس تحيي ذكرى «مارمرقس» من بشر بالمسيحية منذ ألفي عام

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الكنائس تحيي ذكرى «مارمرقس» من بشر مصر بالمسيحية منذ ألفي عام الكنائس تحيي ذكرى «مارمرقس» من بشر بالمسيحية منذ ألفي عام

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أحييت الكنائس الأرثوذكسية بربوع ، تذكار استشهاد القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية، بإقامة القداسات الالهية، وتلاوة سيرته.

وشملت الصلوات الدعاء لحلول السلام ورفع الوباء، بمصر والعالم، وأن تكون الفترات المقبلة كلها رخاء وسلام.

كما ألقي الآباء الكهنة والوعاظ خلال القداسات في فقرة العظة، كلمة عن القديس مارمرقس أنه أسس مدرسة للتعليم وهي مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، وكانت الإسكندرية عاصمة الثقافة في العالم وخرج منها علماء فطاحل لدرجة أن كثير من الباباوات كانوا منها، وكان شعارها فقط عيشوا كما يحق للإنجيل .

وأن القديس مارمرقس، هو من بشر بالمسيحية في مصرنا الحبيبية، وبدأ من الإسكندرية، وعند دخوله إلى الإسكندرية، وجدها متعددة الثقافات، ولكن ثقته في تدبير الله، جعلته يعر إنيانوس الإسكافي(عامل تصليح الأحذية)، بعد أن تمزق حذاؤه، وأصبح أول مسيحي بالمدينة وثان بطريرك بعد القديس مارمرقس.

المصرى اليوم

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