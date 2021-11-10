«الشائعات وتأثيرها السلبي في المجتمع» ندوة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم

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شهد الدكتور محمد خفاجي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، ندوة حول الدور السلبي للشائعات وتأثيرها في المجتمع حاضر الدكتور مصطفى ثابت، المدرس بقسم نظم المعلومات بالكلية، وعقدت الندوة بمدرج (١) بمبنى المدرجات المركزية، بحضور أ.د سمية السيد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

صرَّح خفاجي، بأن دراسة علوم الحاسبات والمعلومات، تعد أحد أهم الدراسات في العصر الراهن، حيث تتعلق تلك الدراسة بكافة المجالات الحياتية، وتتوفر بهذا المجال فرص كبيرة للعمل. مشيرًا إلى أن الكلية أبرمت في الفترة الأخيرة العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع كبرى الشركات، ذات الصلة بالمجال، لتدريب الطلاب بالمجان، وتوفير فرص عمل لهم مستقبلا.

كما وجه الطلاب بضرورة اكتساب مهارات العمل الجماعي وتطوير طرق التفكير والتواصل الجيد مع المحيطين.

وتحدثت الدكتوره سمية السيد وكيل بالكلية، حول أهمية مثل هذه الندوات، التي تسهم في تزويد الطلاب بمعلومات وأفكار جديدة، وتعمل على ربطهم بقضايا المجتمع الراهنة. مؤكدة أن الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم مثل هذه الندوات في تخصصات متنوعة، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للطلاب، كما وجهت شكرها لإدارة الكلية على دعمها لهذا الجانب بشكل دائم.

فيما تحدث أ.د مصطفى ثابت، حول تأثير الشائعات على مصير الدول والشعوب، حيث تسهم الشائعات في نشر حالات الفوضى، وتكدير السلم المجتمعي، وخلق حالة من الهلع للأفراد والمجمتعات، مشيرًا إلى أن الشائعات تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد الوطني.

ووجَّه الطلاب بضرورة التفكير في كيفية مكافحة الشائعات إلكرونيا، والحد من انتشار الأفكار السلبية الهدامة. كما أشاد بدور الدولة في مواجهة الشائعات، وتزويد وسائل الإعلام والصحافة بالبيانات والمعلومات السليمة.