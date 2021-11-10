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وزيرة البيئة تلتقي نظيرتها الجزائرية لمناقشة التعاون بين البلدين

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وزيرة البيئة تلتقي نظيرتها الجزائرية لمناقشة التعاون بين البلدين وزيرة البيئة تلتقي نظيرتها الجزائرية لمناقشة التعاون بين البلدين

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التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، سامية المولفى وزيرة البيئة الجزائرية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي تعقدها وزيرة البيئة لمناقشة وفتح مجالات للتعاون بين ودول العالم وبالاخص الدول العربية، وذلك على هامش مشاركتها بمؤتمر الأطراف ال٢٦ باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذى تترأسه المملكة المتحدة وبحضور عدد من رؤساء وقادة دول العالم.

وأكدت فؤاد، خلال اللقاء، على التعاون البناء بين مصر والجزائر، مشيرة إلى وجود العديد من القضايا لم يتم تناولها من قبل ويمكن طرحها بمؤتمر المناخ القادم cop27، وقد ناقش الجانبان خلال اللقاء طرق تسهيل اجراءات التمويل في مجال المناخ، وأكد الجانبان على أهمية العمل على تلاحم الرؤى ووجهات النظر بين الدول العربية في مجال المناخ وضرورة توحيد الجهود لدعم استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ cop27.كما تم مناقشة مذكرة التفاهم القائمة بين البلدين، والسعى لتفعيلها وخاصة فيما يتعلق بمجال التصحر .

وأعربت وزيرة البيئة الجزائرية عن تقديرهم لرئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة العرب في دورته الحالية، ودعمهم لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ القادم (cop27)، معربة عن استعداد بلدها لتقديم الدعم في الاعداد للمؤتمر، مؤكدة على أهمية رفع الوعى بقضايا البيئة وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال إدارة المخلفات.

المصرى اليوم

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