فورد تستعد للتنافس بسيارتها للطرق الوعرة «برونكو رابتور»

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تستعد شركة «فورد» الأمريكية للسيارات لإطلاق سيارتها «برونكو رابتور» بحلول عام 2023.

وكشفت الصور الرسمية الأولى والحصرية للسيارة، وتظهر ملامح المركبة حيث تتميز بالمظهر العريض، وإطاراتها مقاس 37 بوصة.

وتشير الشركة وفقًا للموقع الإخباري للسيارات «Car and driver»، أن السيارة ستصل العام المقبل، وتنضم إلى السيارة «F-150 Raptor» في تشكيلة «فورد» الجديدة عالية الأداء والقادرة على السير بالطرق الوعرة.

تتميز السيارة بإطارات «BFGoodrich K02» مقاس 37 بوصة حتى يسهل استعمال السيارة في جميع التضاريس والطرق الوعرة، كذلك مصابيح أمامية «متميزة» بأحجامها وألواح انزلاقية ومصابيح خلفية أغمق و«فريدة من نوعها».

لم تكشف «فورد» بعد أي تفاصيل حول ما الذي سيشغّل برونكو رابتور، لكن الشائعات تقول إنها ستستخدم محرك أقوى بكثير.

في الوقت الحالي، أقوى محرك في برونكو هو محرك توربو مزدوج بقوة 330 حصانًا سعة 2.7 لترًا، القادر على تحريك السيارة مسافة 60 ميلاً في الساعة خلال 6.3 ثانية حسب اختبارات الشركة.