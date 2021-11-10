أخبار عاجلة

محافظ شمال سيناء: تطوير ميناء العريش إضافة اقتصادية كبيرة -
الصحة: ضبط وإعدام 3071 طن أغذية فاسدة بالمحافظات.. وإغلاق 11 ألف منشأة مخالفة -
يتحرك في نطاق ضيق.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا صباح الجمعة 18-11-2021 -
سيراميكا: هدفنا في الموسم الحالي يختلف عن السابق.. وهيثم كلمة السر -
الطيب: المنتخب بلا «طعم ولا لون ولا رائحة» -
سوء حالة الطقس غدًا.. تعطيل الدراسة فى 6 محافظات حتى الآن (خريطة الأمطار) -
محافظ شمال سيناء يناشد المواطنين بالحصول على لقاح كورونا -
تعقيم وتطهير المساجد في شمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة -
شمال سيناء تتعرض لهطول أمطار غزيرة -
يعاد فتحه الأحد المقبل.. إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الأسبوعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فورد تستعد للتنافس بسيارتها للطرق الوعرة «برونكو رابتور»

Print
فورد تستعد للتنافس بسيارتها للطرق الوعرة «برونكو رابتور» فورد تستعد للتنافس بسيارتها للطرق الوعرة «برونكو رابتور»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد شركة «فورد» الأمريكية للسيارات لإطلاق سيارتها «برونكو رابتور» بحلول عام 2023.

وكشفت الصور الرسمية الأولى والحصرية للسيارة، وتظهر ملامح المركبة حيث تتميز بالمظهر العريض، وإطاراتها مقاس 37 بوصة.

وتشير الشركة وفقًا للموقع الإخباري للسيارات «Car and driver»، أن السيارة ستصل العام المقبل، وتنضم إلى السيارة «F-150 Raptor» في تشكيلة «فورد» الجديدة عالية الأداء والقادرة على السير بالطرق الوعرة.

تتميز السيارة بإطارات «BFGoodrich K02» مقاس 37 بوصة حتى يسهل استعمال السيارة في جميع التضاريس والطرق الوعرة، كذلك مصابيح أمامية «متميزة» بأحجامها وألواح انزلاقية ومصابيح خلفية أغمق و«فريدة من نوعها».

لم تكشف «فورد» بعد أي تفاصيل حول ما الذي سيشغّل برونكو رابتور، لكن الشائعات تقول إنها ستستخدم محرك أقوى بكثير.

في الوقت الحالي، أقوى محرك في برونكو هو محرك توربو مزدوج بقوة 330 حصانًا سعة 2.7 لترًا، القادر على تحريك السيارة مسافة 60 ميلاً في الساعة خلال 6.3 ثانية حسب اختبارات الشركة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ شمال سيناء: تطوير ميناء العريش إضافة اقتصادية كبيرة

محافظ شمال سيناء: تطوير ميناء العريش إضافة اقتصادية كبيرة

الصحة: ضبط وإعدام 3071 طن أغذية فاسدة بالمحافظات.. وإغلاق 11 ألف منشأة مخالفة

الصحة: ضبط وإعدام 3071 طن أغذية فاسدة بالمحافظات.. وإغلاق 11 ألف منشأة مخالفة

يتحرك في نطاق ضيق.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا صباح الجمعة 18-11-2021

يتحرك في نطاق ضيق.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا صباح الجمعة 18-11-2021

سيراميكا: هدفنا في الموسم الحالي يختلف عن السابق.. وهيثم كلمة السر

سيراميكا: هدفنا في الموسم الحالي يختلف عن السابق.. وهيثم كلمة السر