شوبير: اطالب صلاح بالظهور فى وسيلة اعلامية مصرية حتى يسعد المصريين

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طالب الاعلامى أحمد شوبير، محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى، والمنتخب الوطني، بالظهور في وسيلة اعلامية مصرية للتحدث للجماهير المصرية التي تتشوق لسماع نجمها الأسطورى، الذي يتألق في الملاعب الإنجليزية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، «لدي عتاب على النجم محمد صلاح، واطلب منه ان يظهر في وسيلة اعلام مصرية للتحدث للجماهير المصرية الذين يعتبرونه بطلا اسطوريا، ويساندوه دائما في كافة المحافل وفى جميع الإستفتاءات، لابد أن يختار صلاح وسيلة إعلام مصرية ويتحدث معها ويخاطب المصريين».

وأضاف شوبير، «صلاح مقل للغاية في حواراته مع وسائل الاعلام المصرية بإستناء اجراؤه حوار مع إعلامى مصرى منذ سنوات سابقة، المصريين يعشقون صلاح ويساندونه بقوة في كل الاستفتاءات وهذا حقهم عليه».