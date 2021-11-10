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منظمة عالمية تكشف مسار تهريب إيران الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين

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منظمة عالمية تكشف مسار تهريب إيران الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين منظمة عالمية تكشف مسار تهريب إيران الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين
استندت إلى بيانات موثقة على مدى 8 أشهر

منظمة عالمية تكشف مسار تهريب إيران الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين

كشفت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، اليوم الأربعاء، أن أسلحة قدمتها إيران لحلفائها الحوثيين في اليمن يجري تهريبها عبر خليج عدن إلى الصومال، حيث يحارب مقاتلو حركة الشباب المرتبطون بتنظيم القاعدة حكومة ضعيفة ومنقسمة.

وأوضحت المبادرة، وهي منظمة بحثية مقرها جنيف، أن تقريرها استند إلى بيانات من أكثر من 400 قطعة سلاح جرى توثيقها في 13 موقعًا بأنحاء الصومال على مدى ثمانية أشهر، ومخزونات من 13 قاربًا اعترضتها سفن عسكرية، وفقًا لـ"رويترز".

وتعد هذه أول دراسة من نوعها تُعلن عن حجم تهريب الأسلحة من اليمن إلى الدولة الواقعة في القرن الإفريقي.

ودأبت إيران على نفي أي ضلوع لها في تهريب الأسلحة للمتمردين الحوثيين، ومع ذلك هناك أدلة كثيرة تشير إلى إمدادات من إيران لهؤلاء المتمردين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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