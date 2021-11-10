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انتهاء علاقة بوجبا مع مانشستر يونايتد

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انتهاء علاقة بوجبا مع مانشستر يونايتد انتهاء علاقة بوجبا مع مانشستر يونايتد

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تعرض اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد للإصابة، في عضلة الفخذ، خلال تواجده مع منتخب فرنسا لخوض مباريات كازاخستان وفنلندا ضمن تصفيات 2022.

ووفقًا لصحيفة «ذا صن» الإنجليزية، إصابة بوجبا تمتد لشهرين، وهناك جدية من مانشستر يونايتد في بيع اللاعب في الميركاتو الشتوي، وذلك بسبب تراجع مستواه وكثرة إصاباته في الفترة الأخيرة.

وتابعت الصحيفة، أن بوجبا من الممكن أن لا يشارك مع مانشستر يونايتد مرة أخرى، وذلك لحصوله أيضًا على بطاقة حمراء في مباراة ليفربول، وإمكانية بيعه في يناير.

وأردفت الصحيفة، أن هناك اهتمام من بعض الأندية لشراء بوجبا مثل يوفينتوس، وباريس سان جيرمان، ولكن ريال مدريد الأكثر جدية، حيث يجهزون عقدا للاعب لشراءه في الشتاء، وعدم الانتظار للصيف خوفًا من تعاقد أحد الأندية معه.

وأتمت الصحيفة، بعد سؤال بول سكولز أسطورة اليونايتد، عن بوجبا، قال إنه لاعب ذو إمكانيات، وهو في الـ 28 الأن ولن يتغير عندما يتم الـ 35، وسيظل يقوم ببعض الأشياء الغير لائقة.

يذكر أن اليونايتد يحتل المركز الـ6 برصيد 17 نقطة، ويعاني اليونايتد في الدوري الإنجليزي الآن مع سولشاير خاصة بعد تراجع المستوى والأداء وكثرة الهزائم في المباريات.

المصرى اليوم

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