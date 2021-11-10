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أثنى فرانس بيكنباور على يواكيم لوف، قبل حفل وداع المدير الفني السابق للمنتخب الألماني، قبل مواجهة المانشافت وليشتنشتاين في فولفسبورج، غدا الخميس، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتولى لوف، 61 عاما، تدريب المنتخب الألماني لمدة 15 عاما وقاد المنتخب للفوز بكأس العالم 2014 قبل أن تتراجع النتائج.

وترك لوف المنتخب الألماني عقب نهاية بطولة أمم أوروبا، التي أقيمت في يوليو الماضي.

وقال بيكنباور، الذي درب منتخب ألمانيا الغربية وقاده للفوز بكأس العالم في 1990 لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية: عاد الفريق لمستوياته السابقة وبالتأكيد سيتم وضع اسمه في تاريخ الاتحاد الألماني لكرة القدم كأحد أفضل المدربين.

وأوضح بيكنباور أن الفريق الذي دربه لوف لعب كرة قدم جميلة، مضيفا: كان أنسب من يدرب المنتخب في هذا الوقت، وأثنى أيضا يورجن كلينسمان، الذي كان يدرب المنتخب الألماني، قبل تولي لوف المهمة، على صديقه الجيد.

وذكر كلينسمان، الذي عين لوف كمساعد له في 2004 قبل أن يسلمه زمام الأمور في 2006: رفع لوف سمعة كرة القدم الألمانية لمستوى جديد عالميا.

وقال كلينسمان، 57 عاما: في كل مكان يتحدث الناس باحترام كبير بشأن تطور كرة القدم الألمانية، وهذا يرجع في الأساس للوف.

وضمن هانز فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني، مساعد لوف في بطولة كأس العالم 2014، التأهل لبطولة كأس العالم التي تقام العام المقبل في قطر.