أخبار عاجلة

لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو) -
بمناسبة مرور أربعين عاما على استشهاده .. دار الكتب تحتفي بالسادات -
«زي النهارده» وفاة الشاعر على محمود طه 17 نوفمبر 1949 -
«زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم 17 نوفمبر 1987 -
«زي النهارده» مذبحة الدير البحرى في الأقصر 17 نوفمبر 1997 -
باحث اقتصادي: الإدخار في الجنيهات والسبائك الذهبية أفضل من المشغولات -
محمد يوسف: كلنا تسرعنا في الحكم على كيروش -
التلفزيون السوري: إسرائيل تطلق صاروخين يستهدفان مبنى في جنوب دمشق -
مدرب الأهلي السابق ينتقد الونش -
إعلامي يكشف صراع أوروبي لخطف نجم الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بيكنباور يمتدح لوف فى حفل الوداع: رفع اسم الألمانى عاليًا

Print
بيكنباور يمتدح لوف فى حفل الوداع: رفع اسم المنتخب الألمانى عاليًا بيكنباور يمتدح لوف فى حفل الوداع: رفع اسم الألمانى عاليًا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أثنى فرانس بيكنباور على يواكيم لوف، قبل حفل وداع المدير الفني السابق للمنتخب الألماني، قبل مواجهة المانشافت وليشتنشتاين في فولفسبورج، غدا الخميس، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتولى لوف، 61 عاما، تدريب الألماني لمدة 15 عاما وقاد المنتخب للفوز بكأس العالم 2014 قبل أن تتراجع النتائج.

وترك لوف المنتخب الألماني عقب نهاية بطولة أمم أوروبا، التي أقيمت في يوليو الماضي.

وقال بيكنباور، الذي درب منتخب ألمانيا الغربية وقاده للفوز بكأس العالم في 1990 لصحف «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية: عاد الفريق لمستوياته السابقة وبالتأكيد سيتم وضع اسمه في تاريخ الاتحاد الألماني لكرة القدم كأحد أفضل المدربين.

وأوضح بيكنباور أن الفريق الذي دربه لوف لعب كرة قدم جميلة، مضيفا: كان أنسب من يدرب المنتخب في هذا الوقت، وأثنى أيضا يورجن كلينسمان، الذي كان يدرب المنتخب الألماني، قبل تولي لوف المهمة، على صديقه الجيد.

وذكر كلينسمان، الذي عين لوف كمساعد له في 2004 قبل أن يسلمه زمام الأمور في 2006: رفع لوف سمعة كرة القدم الألمانية لمستوى جديد عالميا.

وقال كلينسمان، 57 عاما: في كل مكان يتحدث الناس باحترام كبير بشأن تطور كرة القدم الألمانية، وهذا يرجع في الأساس للوف.

وضمن هانز فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني، مساعد لوف في بطولة 2014، التأهل لبطولة كأس العالم التي تقام العام المقبل في قطر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أشرف قاسم ينتقد أداء المنتخب أمام الجابون

أشرف قاسم ينتقد أداء المنتخب أمام الجابون

اكتمال عقد المنتخبات الأفريقية المتأهلة للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022

اكتمال عقد المنتخبات الأفريقية المتأهلة للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022

رسميًا.. تصنيف ومنافسي منتخب مصر في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022

رسميًا.. تصنيف ومنافسي منتخب مصر في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022

«رياضة النواب تطالب بمنع جهاز ربيع ياسين من تدريب المنتخبات

«رياضة النواب تطالب بمنع جهاز ربيع ياسين من تدريب المنتخبات