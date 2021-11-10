أخبار عاجلة

«زي النهارده» مذبحة الدير البحرى في الأقصر 17 نوفمبر 1997 -
باحث اقتصادي: الإدخار في الجنيهات والسبائك الذهبية أفضل من المشغولات -
محمد يوسف: كلنا تسرعنا في الحكم على كيروش -
التلفزيون السوري: إسرائيل تطلق صاروخين يستهدفان مبنى في جنوب دمشق -
مدرب الأهلي السابق ينتقد الونش -
إعلامي يكشف صراع أوروبي لخطف نجم الأهلي -
تعليق مثير من خالد الغندور على السخرية من إمام عاشور -
جامعة عين شمس تنظم دورة عن إدارة المخلفات بكلية الدراسات العليا للبحوث البيئية -
محمد شبانة يكشف تهديدات كارتيرون بالرحيل عن الزمالك -
شوبير يوجه رسالة إلى محمد شريف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

﻿تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي وديًا

Print
﻿تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي وديًا ﻿تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي وديًا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمباراة البنك الأهلي الودية والتي تقام في الثالثة عصر اليوم بملعب الدفاع الجوي في إطار الاستعدادات لاستئناف الدوري واستكمال مشوار كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- أسامة جلال- حسين السيد- أحمد توفيق.

خط الوسط: رمضان صبحي- عمر جابر- عبدالله مجدي- نبيل دونجا- إبراهيم حسن.

خط الهجوم: ناصر منسي.

وقال حمد إبراهيم مدرب الفريق في تصريحات تلفزيونية: نستعد بشكل جيد خلال فترة التوقف، وذلك من خلال خوض بعض المباريات الودية أمام البنك الأهلي ثم غزل المحلة.

وأضاف: «نسعى للوصول إلى أفضل فورمة قبل خوض مباراة المصري البورسعيدي يوم 19 نوفمبر ثم لقاء إيسترن كومباني يوم 22 من ذات الشهر».

وتابع: «وجود إيهاب جلال ساعد النادي في الإبقاء على بعض النجوم الكبار بالفريق، حيث أن هناك علاقة قوية بين المدير الفني وعبدالله السعيد ورمضان صبحي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو)

لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو)

بمناسبة مرور أربعين عاما على استشهاده .. دار الكتب تحتفي بالسادات

بمناسبة مرور أربعين عاما على استشهاده .. دار الكتب تحتفي بالسادات

«زي النهارده» وفاة الشاعر على محمود طه 17 نوفمبر 1949

«زي النهارده» وفاة الشاعر على محمود طه 17 نوفمبر 1949

«زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم 17 نوفمبر 1987

«زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم 17 نوفمبر 1987