﻿تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي وديًا

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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمباراة البنك الأهلي الودية والتي تقام في الثالثة عصر اليوم بملعب الدفاع الجوي في إطار الاستعدادات لاستئناف الدوري واستكمال مشوار كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- أسامة جلال- حسين السيد- أحمد توفيق.

خط الوسط: رمضان صبحي- عمر جابر- عبدالله مجدي- نبيل دونجا- إبراهيم حسن.

خط الهجوم: ناصر منسي.

وقال حمد إبراهيم مدرب الفريق في تصريحات تلفزيونية: نستعد بشكل جيد خلال فترة التوقف، وذلك من خلال خوض بعض المباريات الودية أمام البنك الأهلي ثم غزل المحلة.

وأضاف: «نسعى للوصول إلى أفضل فورمة قبل خوض مباراة المصري البورسعيدي يوم 19 نوفمبر ثم لقاء إيسترن كومباني يوم 22 من ذات الشهر».

وتابع: «وجود إيهاب جلال ساعد النادي في الإبقاء على بعض النجوم الكبار بالفريق، حيث أن هناك علاقة قوية بين المدير الفني وعبدالله السعيد ورمضان صبحي».