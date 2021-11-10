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شوبير: ديانج يعيش أفضل فتراته الكروية.. والأهلى لن يفرط فى خدماته

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شوبير: ديانج يعيش أفضل فتراته الكروية.. والأهلى لن يفرط فى خدماته شوبير: ديانج يعيش أفضل فتراته الكروية.. والأهلى لن يفرط فى خدماته

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اكد الإعلامى أحمد شوبير، أن مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، لن يفرط في خدمات اليو ديانج، نجم الفريق ونجم المالي، خلال الموسم الجاري على الأقل، مما يعنى أن الأهلى لن يستغنى عن ديانج في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، عن وجود عروض احتراف ورغبة لديانج وهو ما كان يدرسه مجلس إدارة الأهلى خلال الفترة الماضية، لكن تم غلق الملف لحاجة الفريق لخدمات اللاعب.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية: «أعتقد أن الأهلى لن يفرط في اللاعب اليو ديانج للاحتراف الأوروبى هذا الموسم على الأقل، اللاعب سوف يستمر في الفريق بعيدا عما نسمعه بين الحين والآخر عن تقارير تركية مللنا منها، ديانج يعيش أفضل فتراته الكروية والأهلى لن يستغنى عن خدماته خلال الموسم الحالى».

المصرى اليوم

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