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تغادر مدينة برج العرب في الثانية والنصف ظهر اليوم بعثة المنتخب الوطني برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في طريقها إلى لواندا للقاء منتخب أنجولا في التاسعة مساء بعد غد الجمعة ( بتوقيت القاهرة) ضمن الجولة قبل الأخيرة لمباريات المجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات افريقيا لكأس العالم.

تضم البعثة 25 لاعبًا تم اختيارهم لمباراتي انجولا ثم الجابون في برج العرب الثلاثاء المقبل، ومن المنتظر أن تصل البعثة إلى لواندا بمشيئة الله نحو التاسعة مساء.

وأدى المنتخب الوطني تدريبه الرئيسي اليوم في العاشرة صباحًا بأحد الملاعب الفرعية بمقر إقامة الفريق ببرج العرب، شارك فيه جميع اللاعبين، ولا يتبقى للفريق سوى تدريب الغد المقرر إقامته غدًا على ملعب المباراة بستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية.