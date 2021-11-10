عقوبة تأديبية لأستاذ جامعي خاطب مجلة طبية سعودية دون إذن الجامعة

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ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا قرار مجازاة استاذ جامعي بكلية الطب تخصص نساء وتوليد بإحدي الجامعات والمتضمن عقابه باللوم واكتفت المحكمة بمعاقبته بعقوبة التنبيه، لما نسب اليه من الخروج على مقتضي العمل الوظيفي، من خلال مخاطبة جهات خارجية (مجلة رابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير بالسعودية) دون الرجوع للجهة المختصة بالجامعة، وتعمد الإساءة لزميله بالكلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .

قالت المحكمة أنها اطلعت على التحقيقات التي أُجريت مع الطاعن في هذا الشأن وما أفاد به من أنه يوجد خلاف بينه وبين زميله بخصوص بحث مشترك بينهما بعنوان (إعطاء عقار الأتروبين أثناء الولادة القيصرية تحت تأثير التخدير النصفي). وأنه نما إلى علمه من مجهول أن هذا الطبيب قام بنشر بحث آخر في مجلة رابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير بالسعودية بالمخالفة لأخلاقيات البحث العلمي على سند من أنه قام بنشر البحث دون الحصول على موافقة اللجنة المختصة بالكلية، فقام بالاتصال برئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الطب بإحدي الجامعات ) لإبلاغه بالواقعة وبأن مصدر معلوماته شخص مجهول، فطلب منه – لدى توافر معلومات مؤكدة لديه – إبلاغ الكلية، ومن ثم قام الطاعن بمراسلة المجلة المذكورة وإبلاغها بالواقعة وطلب منها الاستعلام عن صحة هذه الواقعة.

وبسؤال الطاعن عن سبب عدم إبلاغة الكلية أولاً قبل التوجه إلى المجلة الأجنبية، أفاد أنه أراد التأكد أولاً من صحة المعلومات من المجلة قبل إبلاغ الكلية رسمياً بوجود مخالفة حتى لا تكون الشكوى كيدية.

وأكدت المحكمة، أنها تضع في إعتبارها ظروف الواقعة واعتقاد الطاعن بسلامة مسلكه في اللجوء ابتداءً إلى المجلة المنشور بها البحث لا سيما في ضوء ما شهد به (رئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الطب ) من أنه سبق وأن طلب من الطاعن مخاطبة إحدى المجلات العلمية المنشور بها البحث، أولاً للتأكد من صحة المعلومات التي يدعيها قبل تقديم شكوى رسمية بشأنه، وأنه بناءً على ذلك اعتقد أن هذا هو الإجراء السليم، وهو ما ينبئ عن عدم تعمده الإساءة إلى زملائه أو إلى الكلية التي ينتمي إليها، ولذلك فإن المحكمة تقضى – والحال كذلك – بإلغاء القرار رقم 7544 لسنة 2019 الصادر والمتضمن مجازاته بعقوبة اللوم وبمجازاته بعقوبة التنبيه.