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علق محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الاهلي والمنتخب الوطني، على الفيديو الخاص بالطفل حامل الكرات «الزملكاوي» الذي كان يبكي على أثر نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك خلال مباراة القمة الجمعة الماضية بنتيجة 5-3 في اطار الجولة 3 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وكتب أفشة على حسابه الشخصي على انستجرام:«شفت الفيديو ده زيكو كثير جدا، مش عارف انا إلى محظوظ ولا هوا، النظرة إلى في عنيه انا عارفها كويس، حب وشغف وانتماء، حلم وطموح، فرق الألوان مش عيب هوا اصلا لو ركزنا مفيش فرق مصر كبيرة وجميلة وفيها الوان كثير، حلاوتها في البساطة بكرة يكبر ويطلع لاعيب كبير ويحقق كل أحلامه، انا برضه كنت زيه وكنت زيك عندي مجرد احلام، لو صدقت نفسك وسمعت كلام ربنا في السعي هتوصل هتوصل».

وقال الطفل الزملكاوي خلال لقاء مع تليفزيوني في وقت لاحق إنه بكى بعد الهدف الثاني للأهلي، خاصة وأنه جاء بعد دقائق من الهدف الأول، مضيفًا «بقرأ قرآن دايمًا قبل ماتشات الزمالك علشان يفرح الملايين وبالتحديد مباراة الأهلي التي ينتظرها الجمهور من أجل الفرحة».

واستطرد الطفل معاذ، أن أفشة لاعب الأهلي عندما لاحظ بكاءه ذهب إليه لمواساته وتحفيزه ببعض العبارات التي كان أبرزها أن مشوار الدوري ما زال طويلًا، مضيفًا «لما أفشة كلمني أعطاني أمل بأن الزمالك سيفوز بالدوري باللاعبين الرجال المتواجدين بالفريق».

وواصل حديثه، أنه يلعب في نادي الزمالك منذ 6 سنوات، في مركز حارس المرمى، ويعتبر محمد عواد حارسه المفضل، متابعًا «الجماهير ورايا كانت بتهتف 6-1 وحسيت وقتها إن الزمالك هيتعادل لكن مفيش نصيب».

وتابع «نفسي أفوز مع الزمالك ببطولة إفريقيا، وأكرم توفيق هو اللاعب المفضل بالنسبة لي لأنه لاعب راجل وأتمنى أن يرتدي قميص الزمالك يومًا ما، بينما أشرف بن شرقي أتمنى أن يعود لمستواه ويجدد مع الفريق الذي صنع اسمه وتحمله في في بداية مشواره مع الفريق».

واختتم معاذ الشهير بالطفل الباكي في مباراة القمة «إذا عرض على الزمالك اللعب في وقت كان يمر فيه بأزمة مالية سأتنازل عن كل مستحقاتي من أجل مساعدته في الخروج منها».