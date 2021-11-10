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عضو «الأطباء»: تأسيس مجلس الصحي المصري «إيجابي» ويخفف الأعباء على الوزارة

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عضو «الأطباء»: تأسيس مجلس الصحي المصري «إيجابي» ويخفف الأعباء على الوزارة عضو «الأطباء»: تأسيس مجلس الصحي المصري «إيجابي» ويخفف الأعباء على الوزارة

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وصف الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، مجلس الوزراء بإصدار مشروع قانون باصدار المجلس الصحي المصري، ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، يتبع رئيس الجمهورية بـ«الايجابي»، مشيرا إلى أن نقابة الأطباء طالبت بذلك منذ سنوات، لتخفيف الأعباء على وزارة الصحة.

وقال «أمين»، في تصريح لـ«المصري اليوم»: «قرار يأتي لمواكبة التطور الموجود في العالم كله، بوجود مجلس أعلي لوضع السياسات العليا للمنظومة الصحية، فلا يمكن محاسبة وزير صحة بهذه الطريقة التي نراها في ، وزارة مسئولة عن 5 الف مستشفي، و4 الف وحدة صحية، وغيرها، بالاضافة إلى محاسبتها على الخدمة الصحية في الأزمات الطارئة وخدمات التمريض والصيادلة».

وأضاف: «تأسيس المجلس الصحي المصري، ونقل تبعيته لرئاسة الجمهورية يضمن سرعة وضع السياسات الصحية، وتوفير الاعتمادات المالية بما يليق بالمنظومة، وأيضا قوة وكفاءة الأعضاء به، بالاضافة إلى أن مواكبة التطور أمر لابد منه، الولايات المتحدة الامريكا لديها هيئة عامة للاعتماد، وفي انجلترا لديها الكلية الملكية للأطباء، وبدأت كثير من الدول العربية تفعل عمل منطومة الصحة بإنشاء مجلس أعلي للصحة أو لسياسات الصحة مثل المملكة العربية التي لديها هيئة عامة للتخصصات».

وتابع :«أتمني الاسراع في الموافقة على مشروع القانون، وسرعة إنشاء الهيئة لمساندة وزارة الصحة ونقابة الأطباء، والتخفيف عنهما فيما يواجهونه من تحديات كبيرة».

يذكر أن المجلس الصحي المصري المزمع تأسيسيه يختص بتنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

المصرى اليوم

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