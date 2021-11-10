محافظ الشرقية: اختيار مركز الحسينية ضمن «حياة كريمة» جاء بعد دراسة متأنية

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عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،لقاءاً حوارياً مع أعضاء برلمان شباب وطلائع إدارة شباب الحسينية، وذلك بمركز شباب جزيرة سعود المطور، في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ،واللواء دكتور إبراهيم متولي مدير مديرية الطب البيطري، والمهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة، وسامي معجل رئيس مركز الحسينية،وعدد من نواب البرلمان.

بدأ المحافظ اللقاء بالتأكيد على أن المبادرة الرئاسيه لتطوير قري الريف المصري هي مبادرة عبقرية، وأصبحت حلما يتحقق على أرض الشرقية وتحديداً بمركز الحسينية، لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لقاطنيه في كافة القطاعات التنموية والخدمية، لافتاً أن أعمال التطوير الجارية بقرى المركز والبالغ عددها 41 قرية و740 تابع ،تسير على قدم وساق وذلك من خلال التنسيق والتكامل بين المحافظة والشعبة الهندسية للقوات المسلحة والمجتمع المدني؟ والذي يقوم بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة منشآت خدمية جديدة تعود بالنفع والفائدة للمواطنين ،وتغيير شكل الحياه إلى الأفضل.

وقال المحافظ إن إختيار مركز الحسينية جاء بعد دراسه متأنية، لإحتياجات المواطنين بالقري التي تعاني من نقص شديد في الخدمات، لتدخل ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، لافتاً إلى أن الشرقية تأتي في المركز الأول على مستوي محافظات الجمهورية تنفيذاً لمشروعات حياة كريمة.

وأضاف محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل عدد 23 ترعة بمركز الحسينية، بإجمالي أطوال 100 كم وبتكلفه 300 مليون جنيه، وذلك لخدمة زمام 38 ألف فدان كمرحلة أولي، وسوف تستكمل الخطة في المرحلة الثانية ليصل إجمالي عدد الترع إلى 35 ترعة بإجمالي أطوال 180 كم وبتكلفه 570 مليون جنيه، لخدمه زمام 60 ألف فدان أرض زراعية ،وكذلك تنفيذ 37 مشروع في قطاع الشباب والرياضة، ما بين أعمال إنشاء وإحلال وتجديد، لتقديم خدمات شبابية ورياضة مميزة لشباب المركز.

طالب المحافظ الشباب بالإستمرار في تنظيم حملات توعية المواطنين، للتعريف بحجم المشروعات التي تتم على أرض المحافظة وخاصة مشروعات حياه كريمة، والتي تعد شهادة ميلاد حقيقية للدولة المصرية، وكذلك التوعية بخطورة الزيادة السكانية والتي تعتبر شبحا يلتهم خطط التنمية ويعرقل مسيرة البناء، مؤكدا أن الشباب هم السواعد الفتية والعقول النيرة لبناء وتنمية المجتمع .

وخلال اللقاء أكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتسعي لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف جديدة، مشيرا إلى أنه عند الإنتهاء من محطة مياه البكارشة بمركز الحسينية ،سيتم إلغاء نظام المناوبات بمراكز الشمال .

أدار المحافظ حوارا هادئا مع عدد من الشباب، استمع فيه لأرائهم ومقترحاتهم حول القضايا التي تمس المجتمع ومنها فيروس كورونا،مؤكداً على ضرورة توعية المواطنين وتشجيعهم على تلقي اللقاح للقضاء على الفيروس، قائلاً أن الدوله قامت بتوفير اللقاحات اللازمة للشباب في الأعمار السنية بين 15 و18 عام، لتوفير الحماية لهم من التعرض للإصابة بالفيروس.

وعلي هامش اللقاء قام محافظ الشرقية بتكريم البطلة ميرال عبدالسلام الشوادفي، لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالشرقية لفوزها ببطولة الجمهورية والميدالية الذهبية في التايكوندو وزن 51 كيلو تحت سن 14 سنة، بمنحها درعا تذكاريا وشهادة تقدير، متمنياً لها ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضى، ورفع إسم مصر عالياً في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

كما حرص محافظ الشرقية على لقاء عدد من المواطنين واستمع لمطالبهم، موجها رئيس مركز ومدينة الحسينية لفحصها وتلبيتها فورا، مؤكدا على ضرورة خلق حالة من التواصل بين المسؤل والمواطن، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقمدة لهم .

وفي نهاية اللقاء حرص محافظ الشرقية على تدشين فعاليات اليوم الرياضي، والذي تقيمه مديرية الشباب والرياضة ،ضمن مبادرة حياة كريمة الجاري تنفيذها بمركز ومدينة الحسينية.