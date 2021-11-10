بتهم البلطجة.. «الجنح» تنظر محاكمة طرفي مشاجرة «حقوق الإسكندرية» الأحد

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حددت محكمة جنح باب شرقى الجزئية بالإسكندرية، جلسة الاحد المقبل لنظر محاكمة طرفى مشاجرة كلية الحقوق جامعة الاسكندرية والذين ظهروا في فيديو شهير على مواقع التواصل الاجتماعي بتهم البلطجة وحمل السلاح واستعراض القوة.

وكان المستشار محمد عبدالسلام أمين المحامى العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية، أمر بإحالة طالبين وعاطل وعامل- طرفي المشاجرة التي نشبت أمام البوابة الرئيسية لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، إلى محكمة الجنح لمحاكمتهم بتهم البلطجة وحمل السلاح واستعراض القوة.

وتبين من التحقيقات ان مشادة كلامية نشبت بين طالبين أحدهما من كلية الحقوق والآخر من كلية الآداب، خارج نطاق الحرم الجامعي في أحد المطاعم بشارع سوتر بمنطقة الأزاريطة امام مجمع الكليات.

وسادت حالة من الإستياء بين المواطنين عقب تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو للمشاجرة يظهر شابين من طرفي المشاجرة تسيل من وجههما الدماء الغزيرة إثر إصابات بآلة حادة «كتر».فيما ظهر شخص اخر ينهال على أحد المتشاجرين بمقعد خشب.

وتسبب الفيديو الذي رصدته كاميرات المراقبة أمام باب حقوق الإسكندرية بشارع سوتر بمنطقة الأزاريطة، في حالة من القلق والفزع بين طلاب جامعة الإسكندرية.

وعلى الفور أصدرت جامعة الاسكندرية بيانا أكدت فيه إحالة الطالبين طرفى المشاجرة للتحقيق مع إحالة الواقعة برمتها للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة جنائيا.

ووفقا للدكتور أمين مصطفى، القائم بعمل عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، تطورت المشادة إلى مشاجرة أمام باب الكلية تبادل على اثرها الطالبين التعدى على بعضهما، ما أسفر عن إصابة طالب الآداب بسجحات وجرح قطعى أسفل الذقن.

وأشار إلى أن قوة من قسم شرطة باب شرقي ألقت القبض على طالب الحقوق واصطحبته مع بعض المشاركين في المشاجرة إلى قسم الشرطة لاتخاذ اللازم، فيما جرى نقل طالب كلية الآداب المصاب إلى المستشفي الرئيسي الجامعي.

وأضاف القائم بأعمال عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، أن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس الجامعة أصدر تعليمات بالتحقيق في الواقعة لاتخاذ اللازم تأديبيا نحو الطلاب.