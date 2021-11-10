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بتكلفة مليون و600 ألف جنيه.. محافظ كفر الشيخ يفتتح ملعب نجيل صناعي

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بتكلفة مليون و600 ألف جنيه.. محافظ كفر الشيخ يفتتح ملعب نجيل صناعي بتكلفة مليون و600 ألف جنيه.. محافظ كفر الشيخ يفتتح ملعب نجيل صناعي

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افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الاربعاء، الملعب القانونى «نجيل صناعى» بمركز شباب قبريط «إنشاء جديد» بتكلفة مليون و600 ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور بحضور هيام الطباخ ،وعادل النجار، ومحمد الصمودى، وجيميانه يوسف، اعضاء مجلس النواب، الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وائل فرج، رئيس مركز ومدينة قوه، وعبدالمنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب والرياضة، ورضا عبدالله، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، ان المحافظة تشهد نهضة رياضية كبيرة من خلال افتتاح مراكز شباب جديدة، اضافة إلى الملاعب الخماسية والشبابية والقانونية.

المصرى اليوم

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