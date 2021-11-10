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لا تزال معاناة اللاجئين تُظهر تفاصيلها الخفية؛ إذ نشر موقع«Ruptly VUربتلي» مقطعًا مصورًا، يوثق دفن عشرات الجثامين المجهولة لمهاجرين في مقبرتي «سيران تيبه» و«يني محلة» بمدينة «وان» شرقي تركيا.

ووثق المقطع عشرات من شواهد القبور التي توضح تعداد المهاجرين ممن لقوا حتفهم ومكان وفاتهم.

وحسبما أورده موقع «روسيا اليوم»، اليوم، تحوي هذه المقابر العشرات من الجثامين المجهولة للمهاجرين، فيما لا تملك عائلات المهاجرين المعلومة هويتهم القدرة المالية على إعادة الجثامين إلى أوطانهم

وتعتبر المقبرة العامة في «سيران تيبه» أكبر مقبرة للاجئين باحتوائها على ما يزيد عن 200 قبر، فيما تضم مقبرة «يني محلة» قبور اللاجئين الذين لقوا حتفهم خلال العامين الماضيين.

وتعد محافظة وان بؤرة للهجرة غير الشرعية حيث يحاول العديد من المهاجرين عبور الحدود التركية الإيرانية إلى أوروبا.