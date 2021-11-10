الكويت تقبض على مطلوب ضمن عملية غبار الذهب

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أعلنت الداخلية الكويتية عن ضبط مقيم آسيوي ضمن تشكيل عصابي دولي يقوم بنشر برامج وفيروسات خبيثة تسمى "الفدية "في عدة دول ومنها دولة الكويت.

وفي بيان لها، قالت زارة الداخلية الكويتية أنه و"في إطار عملية دولية شارك فيها أجهزة الأمن من 16 دولة وأطلق عليها "غبار الذهب"، "الأمن الجنائي يضبط مقيما آسيويا ضمن تشكيل عصابي دولي يقوم بنشر برامج وفيروسات خبيثة تسمى "الفدية" في عدة دول ومنها دولة الكويت.

وأضاف البيان: "ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا فـي الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية)، تمكن من ضبط مقيم آسيوي (21 عاما، طالب جامعي) في إطار عملية دولية أطلق عليها غبار الذهب لملاحقة تشكيل عصابي دولي مكون من 7 أشخاص يقومون بنشر برامج وفيروسات خبيثة تسمى "الفدية" في عدد من دول العالم ومنهـا الكويت.

وأكملت الوزارة في بيانها: "في التفاصيل، فقد وردت معلومات من الشرطة الجنائية الدولية تفيد بأن صاحب حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يقيـم في دولة الكويت يعمل ضمن تشكيل إجرامي فـي 16 دولة، يقـوم بنشر وزرع ملفات وفيروسات خبيثة تسمى الفدية في عـدد من الدول ومنها الكويت، وبإجراء عمليات البحث والتحري حول المعلومات الدولية، وبتتبع الحساب من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت التحريات بأن مستخدم الحساب مقيم آسيوي، وبإجراء المزيد من التحريات تم تحديـد مكان إقامته، وتم التنسيق بين الدول المشاركة وعددها 16 دولة، تحت إشراف منظمة الإنتربول الدولية والتي حددت ساعة الصـر لضبط أعضاء الشبكة كل فـي بلد في آن واحد، والتي حددت بيوم الخميس الموافـق 4 نوفمبر، وبعـد استصدار الإذن القانوني مـن قبـل النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبتفتيش مسكنه تم العثور على عـدد مـن أجهزة الكمبيوتر محملة بالفيروسات والبرامج الخبيثـة وعدد كبيـر من "الإيميلات" الوهمية والحسابات الخاصة".