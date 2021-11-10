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"التعاون الإسلامي" و"التحالف الإسلامي العسكري" يبحثان تنفيذ برامج مشتركة

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"التعاون الإسلامي" و"التحالف الإسلامي العسكري" يبحثان تنفيذ برامج مشتركة "التعاون الإسلامي" و"التحالف الإسلامي العسكري" يبحثان تنفيذ برامج مشتركة
لمحاربة الإرهاب فكريًا وإعلاميًا.. وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في مقر الأمانة العامة اليوم، الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار ركن محمد بن سعيد المغيدي والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون عبر تنفيذ البرامج المشتركة لمحاربة الإرهاب، وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما، وذلك في المجالات الفكرية والإعلامية وتمويل الإرهاب.

وأعرب الدكتور "العثيمين" عن أهمية التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وتنفيذ برامج تدريبية لمكافحة الإرهاب والغلو والتطرف وتجفيف المنابع.

من جهته، أكد اللواء "المغيدي" حرص التحالف على الاستفادة من تجربة منظمة التعاون الإسلامي الريادية التي تجاوزت نصف قرن، في ظل أن جميع الدول الأعضاء في التحالف هي دول أعضاء في المنظمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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