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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة

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ضخ المياه الصالحة للشرب والاستخدام وشفط مياه الصرف الصحي

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية.

وجرى خلال شهر أكتوبر 2021م ضخ 1.333.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 1.271.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 131 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء حملتين للنظافة، وتنفيذ 56 عملية شفط لمياه الصرف الصحي، وصيانة 12 من الحمامات المؤقتة، استفاد منها 8.400 فرد.

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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