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مسرح "إثراء" يتستضيف عروضًا مسرحية بعنوان "أنت وأنا"

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مسرح "إثراء" يتستضيف عروضًا مسرحية بعنوان "أنت وأنا" مسرح "إثراء" يتستضيف عروضًا مسرحية بعنوان "أنت وأنا"
الفرقة السويسرية "مامنشانز" ستقدّم باقة من إبداعاتها

مسرح

يستضيف مسرح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالظهران، يوم غدٍ، الفرقة السويسرية "مامنشانز"؛ لتقديم باقة من العروض المسرحية الإبداعية بعنوان "أنت وأنا"، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام بواقع 90 دقيقة لكل عرض.

ويهدف العرض المسرحي الذي يعد الأول من نوعه في المملكة إلى تعزيز الاطلاع على العديد من الثقافات والمعارف المختلفة، وتجربة جديدة تجمع في طياتها خليطًا متعددًا من المشاعر بطريقة صامتة تقتصر على الحركات والإضاءات وردود الفعل، إضافة إلى عنصر المفاجأة والخدع البصرية والدراما والإثارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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