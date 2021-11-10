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"التجارة": ضبط 7 شقق سكنية بالمنطقة الشرقية حولتها عمالة مخالفة لمعامل لصياغة المعادن الثمينة

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ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والذهب الخام في شقق سكنية استخدمتها عمالة مخالفة وحولتها إلى معامل لصياغة المعادن الثمينة دون وجود ترخيص.

وفي التفاصيل: بعد أعمال تحر ومتابعة دقيقة قامت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية وبالتعاون مع فرقة المهمات والواجبات الخاصة والدفاع المدني، بالوقوف على سبع شقق سكنية تستخدمها عمالة مخالفة لصياغة المعادن الثمينة، وبتفتيش الشقق عثر بداخلها على 400 مشغول ذهبي، وأكثر من 2,5 كيلوجرام من الذهب الخام، ودمغات لعلامات تجارية معروفة، بالإضافة للمعدات المستخدمة في صياغة المعادن الثمينة، وتم ضبط الكميات الموجودة، وتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة التجارة على أهمية نظامية أعمال كافة المنشآت وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وتحث الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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