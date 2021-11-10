جيهان خليل: تشرفت بالعمل مع نيرمين الفقي في حكاية «على الهامش»

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أكدت الفنانة جيهان خليل إنها كانت فخورة ويشرفها التعاون مع النجمة نيرمين الفقي، في حكاية مسلسلها «على الهامش»، التي عرضت مؤخرًا ونجحت في تصدر محركات البحث، ضمن الموسم الثاني لحلقات مسلسل «إلا أنا».

وقالت «جيهان» للمصري اليوم: «نرمين الفقي انسانة جميلة وراقية ووجهها يحمل الكثير من شخصيتها، طيبة، أول لقاء بينا شعرت بقبول لها من عند ربنا مع كل الابطال الشباب والكبار، نيرمين جميلة على المستوى الإنساني، محبة وقبول الناس لها وشكلها، مزة وحلوة وزي القمر، في حاجة من جوة طالعة على وجهها، وهو موجود في الحقيقة، مريحة جدًا، لم تتأخر يومًا على اللوكيشن، حافظة دورها محضرة دائمًا، لا تتعامل مع الفن على انه سبوبة، بعد المشهد تدعمنى وتحمسني جدًا».

مسلسل «على الهامش» بطولة الفنانة نيرمين الفقي وصبري فواز، جيهان خليل، هايدي رفعت، سيناريو وحوار أماني التونسي، إخراج أحمد شفيق.