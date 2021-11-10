الحجار وجنات وعساف بين القاهرة والإسكندرية في حفلات الموسيقى العربية الجمعة

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تتوالى ليالى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 30 حيث يقام الجمعة 12 نوفمبر 5 حفلات بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور .

فعلى مسرح النافورة وفى الثامنة مساء تقدم النجمة جنات حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقياده المايسترو محمد الموجي يسبقها فاصلا للنجم الفلسطيني الشاب محمد عساف وفقرة موسيقية لعازف الكمان الفنان الأردنى ليث صديق إلى جانب فقرة غنائية للفنانين ابراهيم راشد وصابرين النجيلي .

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورار أطفال الأوبرا تحت إشراف احمد عامر كوكبة من مؤلفات الطرب.

وفى الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقي العربية يقام حفل ضمن سلسلة كلثوميات وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صلاح غباشى ومشاركة كل من مروة حمدي وحسناء .

وفى التوقيت نفسه بمكتبة الإسكندرية يقدم النجم على الحجار حفلا بقيادة المايسترو حازم القصبجي يسبقه فاصلا غنائيا لكل من مي حسن واللبناني سعد رمضان.

وبالتزامن تستقبل أوبرا دمنهور حفلا للنجمة نادية مصطفى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادةالمايسترو الدكتور علاء عبدالسلام يسبقها فاصلا غنائيا لكل من أحمد سعيد، حنان الخولي، مصطفى النجدي واشرف وليد .