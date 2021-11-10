ينطلق في يناير.. «بلاستيكس» يستعرض نمو صناعة البلاستيك في الشرق الأوسط

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تحت رعاية نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة يقدم معرض بلاستيكس على مدار أربعة أيام خلال يناير المقبل أفضل فرصة للتواصل بين المشترين من مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأبرز المصنعين والموزعين على الساحة المحلية والدولية لمنتجات البلاستيك.

وكشفت الحكومة عن توقعاتها بتسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5% على مدى السنة المالية المقبلة، في حين أشار المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة في مصر إلى تحقيق نمو بنسبة 10% في الطلب على المنتجات البلاستيكية خلال الأعوام الماضية.

وتعتمد مصر حالياً على الواردات الدولية لتلبية الطلب المحلي على هذه المنتجات، إلا أن الحكومة المصرية تركز في المقام الأول على زيادة الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة. وبلغت قيمة إنتاج البلاستيك في مصر 198 مليار دولار أمريكي، في حين وصلت قيمة الاستثمارات في القطاع إلى 7،2 مليار دولار في عام 2019.

وتستعد كل من شركة دي إم جي إيفنتس وشركة إيه سي جي أي تي إف للإعلان عن انطلاق الدورة الثامنة عشر من معرض بلاستيكس لعام 2022 خلال الفترة من 9 – 12 يناير المبقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والتي ستجمع رواد الصناعة العالين بهذا القطاع، بهدف تسريع جهود الاستثمار والتداول التجاري في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتم تنظيم الفعالية تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية.

وتشير التوقعات إلى مساهمة الدورة 18 من المعرض في الارتقاء بمكانة مصر في قطاع المنتجات البلاستيكية على الصعيد العالمي، إذ تجمع الفعالية أبرز المؤسسات الدولية متعددة الجنسيات، ومن بينها بروج البتروكيماوية، وتاسني، وأسترا بوليمرز، وأفيينت كوربوريشن، وشركة هايتيان لآليات تصنيع المواد البلاستيكية المحدودة، والشركة المصرية لصناعة البلاستيك السويدي، وجي إي بي بوليمرز، ومصنع قمة السعودية للبلاستيك، وتومرا، وستارلينجر، ولوهيا كوربوريشن، ومجموعة ستارز للصناعات البلاستيكية، وغيرها من الشركات لاستعراض أبرز منتجاتها وأحدث التطورات والتقنيات والخدمات في القطاع.

معرض بلاستيكس يستقطب الاستثمارات الأجنبية ويُعيد رسم ملامح سياسة القطاع

يتطرق معرض بلاستيكس للفرص الكبيرة التي يزخر بها قطاع المواد البلاستيكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يستقطب نُخبة من الخبراء المتخصصين لاستكشاف الفرص الجديدة للاستثمار والأعمال في القطاع.

وأشار تقرير نشرته مؤسسة موردور إنتلجنس مؤخراً إلى وصول إجمالي قيمة سوق المنتجات البلاستيكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 42.8 مليار دولار أمريكي مع توقعات بنموه لما يصل على 54،6 مليار دولار بحلول عام 2025. واستحوذت مصر، أكبر أسواق المنطقة، على 6.9 مليار دولار أمريكي من قيمة السوق في عام 2019، ما يُمثل 17% من إجمالي السوق، مع توقعات بتحقيق نمو سنوي مركب يقارب 4.76% بحلول عام 2025.

تشارك شركة بروج البتروكيماوية الرائدة في توفير الحلول البلاستيكية المبتكرة عالية القيمة في معرض بلاستيكس 2022 كراعٍ ذهبي في دورته الثالثة على التوالي.

وتعليقاً على هذه الفعالية المرتقبة، قال خلفان المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا في بروج: «توفر لنا مشاركتنا في معرض بلاستيكس 2022 منصة مثالية لاستعراض أحدث حلولنا المتطورة التي طرحناها مؤخراً لدورها في تعزيز القيمة التي نوفرها لشركائنا في سلسلة القيمة، فضلاً عن تسليطنا الضوء على التزامنا الراسخ بمواصلة النمو والابتكار والتميّز. كما نعتزم أيضاً اغتنام فرصة مشاركتنا في المعرض للكشف عن مزيد من التفاصيل حول فئات جديدة من منتجاتنا التي تخدم قطاعات التغليف والبنية التحتية وتُبرز أهمية قدراتنا الابتكارية المتنامية».

وأضاف: «يواصل معرض بلاستيكس دوره كواحد من أهم الفعاليات الاقتصادية للقاء مع ممثلي الشركات الرائدة في هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وخارجها ومناقشة أحدث المستجدات في مجال إنتاج وصناعة البلاستيك، كما يوفر لنا المعرض فرصة للتعريف بمسيرتنا كشركة رائدة في إنتاج الحلول المبتكرة والمستدامة ذات القيمة العالية التي تساهم في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع».

وتستهدف أجندة معرض بلاستيكس، الذي يستضيف ما يزيد عن 22 ألف زائر و300 شركة عارضة محلية ودولية، مستقبل القطاع، من خلال مناطق متخصصة تتمحور حول تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وإعادة التدوير.

وبدوره، قال سلمان أبوحمزة، نائب رئيس قطاع فعاليات الطاقة في شركة دي إم جي إيفنتس: «تُنتج مصر ما لا يقل عن 970 ألف طن من المخلفات البلاستيكية سنوياً، حيث تُعتبر سابع أضخم مُصدّر لها. ما زالت أنشطة إعادة تدوير البلاستيك في مراحلها الأولى في منطقة الشرق الأوسط، حيث لا تتعدى نسبة إعادة التدوير حاجز 10%. وقُمنا بتصميم منطقة مخصصة لإعادة تدوير البلاستيك في دورة عام 2022 من الفعالية من أجل معالجة هذه المسألة، وتتضمن المنطقة منصةً تُوفر رصيداً كبيراً من الفرص لرواد الأعمال والشركات المرموقة لتبادل أحدث أساليب وتقنيات إعادة التدوير ومناقشتها».