معلم موسيقي فلسطيني يقدم فرصة نادرة للتعلم وسط الفقر في غزة

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اعتاد معلم الموسيقى الفلسطيني خضر البايض أن يتجمع حوله الطلاب قبل تجدد الاشتباكات بين فصائل فلسطينية وإسرائيل في مايو، وكان يقدم فرصة نادرة لتعلم العزف على آلة موسيقية لاثني عشرة طالبا أو أكثر يوميا.

لكن الآن ومع التدهور الاقتصادي الذي واكب القتال، تناقص عدد من يواظبون على حضور الدروس في المعهد الذي أسسه في منزله بقطاع غزة، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال خضر: «من غيرتي على المهنة بديت أعلم وأنشر الموسيقى وللأمانة صارت كتير هنا ناس تيجيني وكان في فترة في اليوم يكون عندي 10-15 طالب».

وأضاف «بعد ما صارت الظروف الصعبة قل عدد الطلاب يعني مفيش عندي إلا تلاتة أربعة».

ولا يضم القطاع الذي يعاني من الفقر ويقطنه نحو مليوني نسمة سوى أكاديمية واحدة للموسيقى، مما يمنح قيمة خاصة لدروس البايض، وهو ما يقدره ابن شقيقه حسام البايض الذي يدرس العزف على الطبول.

وقال حسام 19 عاما: «لما بتعزف بتحس بفرح وسرور فبتفرغ الطاقة السلبية اللي بداخلك».