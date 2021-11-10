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البابا تواضروس يشيد بالعلاقات الطيبة مع الكنيسة الروسية

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البابا تواضروس يشيد بالعلاقات الطيبة مع الكنيسة الروسية البابا تواضروس يشيد بالعلاقات الطيبة مع الكنيسة الروسية

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استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، السيد نزيه النجاري السفير المصري الجديد في ، حيث قدم له البابا نبذة عن تاريخ الكنائس الأرثوذكسية المختلفة.

أشار البابا إلى العلاقة الطيبة مع الكنيسة الروسية وتبادل الوفود المختلفة من الرهبان والراهبات والكليات الإكليريكية والخدمة الاجتماعية والإعلام.

كما دار الحوار حول زيارتي قداسة البابا إلى روسيا عامي ٢٠١٤ ثم ٢٠١٧، وأيضًا حول اهتمام الكنيسة برعاية أبنائها الطلبة الذين يدرسون بالجامعات المختلفة في روسيا.

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