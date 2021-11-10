الاتحاد التونسي للشغل يدعو إلى إضراب عام في «عقارب» الإربعاء (التفاصيل)

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دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، اليوم الثلاثاء، إلى إضراب عام في مدينة عقارب بولاية صفاقس.

تأتي هذه الدعوات عقب احتجاجات لمناهضة التدهور البيئي، تسببت ـ وفق اتهامات ـ بوفاة شاب بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة، وهو اتهام نفته الداخلية التونسية في بيان لها أمس.

وقال الاتحاد في بيان له، اليوم إن الإضراب العام المعتزم البدء به غدا الأربعاء سيشمل القطاعين الخاص والعام، لافتًا إلى أنه احتجاجا على أن شابا توفي إثر إصابته بشكل مباشر بعبوة للغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة بشكل مكثف لتفريق المحتجين.

وفلاقت قوة أمنية عدد من المحتجين في مدينة عقارب خلال الاحتجاجات التي بدأت مساء الاثنين مع قرار السلطات بإعادة فتح مصب للنفايات.

وقال مسؤول قضائي تونسي، إن النيابة العامة في ولاية صفاقس أمرت بالتحقيق في ملابسات وفاة شاب تونسي إثر تعرضه للغاز المسيل للدموع.

في الاتجاه ذاته قال المتحدث باسم محاكم صفاقس مراد التركي إنه جرى إيداع جثة المتوفي لدى الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة.

من جهتها نفت وزارة الداخلية التونسية أن يكون الشاب قد توفي بسبب الغاز، مشيرة في بيان أنه «توفي إثر إصابته بتوعك صحي طارئ بمنزله الكائن على بعد ستة كيلومترات من مكان الاحتجاجات، ثم نقله أحد أقاربه إلى مستشفى المكان حيث فارق الحياة»، لكن مسؤولا في المستشفى صرح لوكالة فرانس برس الثلاثاء بأن «نُقل عبدالرزاق لشهب لمستشفى عقارب وكان في حالة اختناق». وهو ما أكده كذلك «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» معرباً أن وفاة الشاب «نتجت عن الاستعمال المكثف للغازات».