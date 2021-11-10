«الهجرة» توضح خطوات معادلة شهادات الدراسات العليا لمجال الطب من أوكرانيا

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أوضحت وزارة الهجرة، خطوات معادلة شهادة الدراسات العليا لمجال الطب، والاجراءات المطلوبة لمعادلة شهادة من أوكرانيا، في إطار فعاليات مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج MEDCE، واللقاء الذي عقدته السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع عدد من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج للرد على استفساراتهم حول عدد من الملفات، ومن بينها معادلة شهاداتهم، فقد تمثلت الإجابات على كافة الاستفسارات للطلاب المشاركين باللقاء.

يتم التقدم بطلب المعادلة عن طريق الموقع الإلكتروني للمجلس األعلى للجامعات وبعد انهاء االجراءات االلكترونية حتى نهايتها وسداد الرسوم يتم ارسال ملف طلب المعادلة طبقا للتعليمات المكتوبة على البرنامج االلكترونى بالبريد السريع على عنوان المجلس األعلى للجامعات. تستغرق الجراءات من تاريخ وصول الطلب للمجلس الأعلى للجامعات شهر ونصف إلى شهرين يتم في نهايتها اصدار وثيقة نهائية يتم ارسالها على عنوان المراسلة الذي يحدده الطالب بالبريد السريع.

وتكون هذه الوثيقة النهائية «شهادة معادلة» في حالة الموافقة على المعادلة أو «إفادة» إذا كان قرار اللجنة المختصة بضرورة استكمال الطالب متطلب معين أو دراسة مقررات اضافية.

ويمكن الاطلاع على تساؤلات الدارسين في الخارج، وتفاصيل ردود مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج MEDCE عليها عبر الرابط التالي

https://drive.google.com/file/ d/1uq9XCQv8TpxAASvQBPgCAhYk8TT cnqeA/view

من ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة بجهود الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، وحرصه على تنسيق الجهود لتذليل العقبات أمام أبنائنا الدارسين بالخارج، مؤكدة أننا حريصون على مصلحة أبنائنا وأن يختاروا الجامعات المعتمدة، لئلا يضيع جهدهم دون فائدة، وأن الإجابات ستنشر على صفحة مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE.

ويعلن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE عن استمراره في تلقي كل الاستفسارات من طلابنا المصريين الدارسين بالخارج وسيتم الإجابة عليها بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عن طريق البريدين الإلكترونين:

‏Farah.wadie@emigration.gov.eg

‏Gina.Saad@emigration.gov.eg