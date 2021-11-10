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محافظ الشرقية: مبادرة «حياة كريمة» شهادة ميلاد جديدة للقرية

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محافظ الشرقية: مبادرة «حياة كريمة» شهادة ميلاد جديدة للقرية محافظ الشرقية: مبادرة «حياة كريمة» شهادة ميلاد جديدة للقرية

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري تمثل شهادة ميلاد جديدة للقرية، وتهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، والإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي لهم ،وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وخلق حالة من الثقه بين المواطن والدولة التي أخذت على عاتقها النهوض بالريف المصري ،وتحسين الظروف المعيشية لقاطنيه.

جاء ذلك خلال زيارته لمركز ومدينة الحسينية، لمتابعة نسب تنفيذ عدد من المشروعات الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي ستغير شكل الحياة إلى الأفضل.

تفقد المحافظ خلال زيارته أعمال إنشاء المجمع الطبي بقرية سعود والمقام على مساحة 936 م، والمكون من 3 طوابق لتقديم خدمه صحية وعلاجية مميزة لأهالي القرية ،حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع 50%، بالإضافة إلى وحدة إسعاف سيتم إنشائها على مساحة 246 متر، وذلك لتلبية احتياجات الأهالي من هذا المرفق الحيوي وسرعة تقديم الخدمات الإسعافية بنقل الحالات، في أسرع وقت لإنقاذها ونقلها للمستشفيات في التوقيت المناسب، وفي إطار اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والإرتقاء بالمنظومة الصحية بقري الريف المصري.

كما حرص المحافظ على متابعة أعمال تنفيذ المجمع الزراعي بقرية سعود والمقام على مساحة 660متر ،و يتكون من دور أرضي يضم وحدة بيطرية واول علوي به مجمع الزراعي لتقديم كافة الخدمات الزراعية والبيطرية لأهالي القرية والقري المجاورة لها ،حيث بلغت نسبة تنفيذ الاعمال بالمشروع 87% .

توجه محافظ الشرقية لتفقد أعمال إنشاء المجمع الحكومي والمقام على مساحة 476 م ،والمكون من 3 طوابق، الطابق الأول يضم مركز تكنولوجي مصغر لخدمة المواطنين والطابق الأول علوي يضم مكاتب «سجل مدني – شهر عقاري – بريد – تموين»، والطابق الثاني علوي يضم وحدة محلية ووحده تضامن اجتماعي ،ومجلس محلي ،حيث بلغت نسبة تنفيذ الاعمال بالمشروع 87% ،وذلك لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية.

أشاد المحافظ بالجهد المبذول من الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة، ورئاسة مركز ومدينة الحسينية لتنفيذ مبادرة “حياة كريمة”، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي، وكهرباء، وطرق وكباري، وغاز طبيعي؟ وإقامة منشآت تعليمية وشبابية، وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

المصرى اليوم

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