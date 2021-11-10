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مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكرم ليلى علوي

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مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكرم ليلى علوي مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكرم ليلى علوي

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كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي يقام في مدينة جدة اليوم الثلاثاء عن برنامج دورته الأولى التي تنطلق الشهر القادم بعد تأخر عامين.

ويكرم المهرجان في دورته الافتتاحية من 6 إلى 15 ديسمبر كانون الأول المخرجة السعودية هيفاء المنصور والممثلة المصرية ليلى علوي وكذلك الفرنسي جاك لانغ رئيس معهد العالم العربي بباريس.

يشمل برنامج المهرجان 138 فيلما من 67 دولة ويعرض في الافتتاح الفيلم الموسيقي (سيرنو) من إخراج البريطاني جو رايت، فيما يأتي الختام مع الفيلم المصري (بره المنهج) للمخرج عمرو سلامة.

ويتنافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 16 فيلما فيما يتنافس في مسابقة الأفلام القصيرة 18 فيلما. ويخصص المهرجان برنامجا خاصا للمواهب السعودية الشابة بمجال السينما وبرنامجا آخر بعنوان (روائع عربية) يضم مجموعة من أحدث إبداعات السينما في الجزائر والمغرب وتونس والعراق ولبنان ومصر وفلسطين.

وقال محمد التركي رئيس لجنة المهرجان في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء «هذه هي اللحظة التي انتظرناها طويلا للإعلان عن انطلاق أول مهرجان سينمائي دولي للاحتفال بالأصوات والإبداعات السينمائية المحلية والعربية والعالمية وعرضها أمام جمهورنا وضيوفنا من السعودية وخارجها».

وتصاحب عروض الأفلام أنشطة وفعاليات متنوعة منها حفل موسيقي للاحتفاء بالعصر الذهبي للسينما المصرية مع ريم خشيش وفرقتها، وحفل آخر لفرقة واي آر ميوزيك السعودية.

وبالتزامن مع المهرجان يقام سوق البحر الأحمر في الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر كانون الأول والذي يهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي وتحفيز الإنتاج المشترك وأيضا دعم التوزيع الدولي.

المصرى اليوم

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