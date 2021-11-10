مركز تعليم الكبار يعقد لقاء توعويا لطلاب كلية الحقوق بجامعة المنوفية

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يواصل مركز تعليم الكبار بكلية التربية جامعة المنوفية جولاته التوعوية في كليات جامعة المنوفية لدعوة الطلاب في المشاركة الفعالة في محو الأمية وتعليم الكبار فقام صباح اليوم بزيارة لكلية الحقوق.

وذلك برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية،الدكتور عبدالرحمن الباجورى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،واشراف وحضور الدكتور صبحي شرف عميد كلية التربية،الدكتور محمود فوزى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،الدكتورة هبة الغتمى مدير مركز تعليم الكبار.

كان في استقبال الوفد الدكتور منصور محمد احمد عميد كلية الحقوق، الدكتور محمود التحيوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،الدكتورة نورهان الملاح منسق تعليم الكبار بالكلية.

أكد اللقاء أن هناك نهج جديد من خلال اشراك كل قطاعات الدولة في مجال محو الأمية وفقا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030،كما تم الإعلان عن تفاصيل إجراءات المشاركة في المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار.

كما ان الطلاب المشاركين سوف يحصلون على الكثير من الحوافز المادية لكل طالب يمحو أمية شخص.

تفاعل الطلاب مع الوفد وقاموا بفتح باب الحوار والتساؤلات حول الإجراءات المطلوبة.