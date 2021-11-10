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وزيرة البيئة تُعلن انشاء مركز المرونة والتكيف الأفريقي بالقاهرة للتكيف مع تغير المناخ

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وزيرة البيئة تُعلن انشاء مركز المرونة والتكيف الأفريقي بالقاهرة للتكيف مع تغير المناخ وزيرة البيئة تُعلن انشاء مركز المرونة والتكيف الأفريقي بالقاهرة للتكيف مع تغير المناخ

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نظمت وكالة تنمية الاتحاد الأفريقى «AUDA-NEPAD»، الأربعاء، جلسة خاصة تحت عنوان «النهج المحلية لإدارة مخاطر الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ»، وذلك بالجناح الأفريقي بالمؤتمر السادس والعشرون للأطراف باتفاقية التغيرات المناخية COP26، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في بيان، الأربعاء أن أفريقيا في قلب ، وأن مصر وقيادتها السياسية والحكومية تعد المصالح الأفريقية هي مصالح وطنية، مشيرة إلى سعى مصر الدائم على توحيد الصوت الأفريقي للتصدي لآثار التغيرات المناخية وتحقيق التنمية التي تنشدها مجتمعاتنا على كل المستويات الاقتصادية والإجتماعية والبيئية، مشددة على اعتزار مصر بترشيحها عن المجموعة الأفريقية لاستضافة مؤتمرالأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية السابع والعشرون COP27 العام القادم فمصر دائمًا صوت افريقيا للدفاع عن مصالحها ومواردها بالمحافل الدولية.

وأضافت وزيرة البيئة أن أهمية قضية التغيرات المناخية للدول الأفريقية تفرض علينا العمل لبناء قدراتنا كمجتمع افريقي واحد لتحقيق التنمية، مشيرة إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسى فإن مصر تستضيف مركز المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية على أرضها، كما أننا بصدد الإنتهاء من مناقشة وتوقيع إتفاقية إنشاء مركز المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية بأفريقيا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي ليكون منارة للدول الأفريقية لتقديم الدعم الفنى وتعزيز قدرتها في هذا المجال بما يساعد على تطوير قطاعاتها الانتاجية بشكل مستدام ويحقق أمال شعوبنا في الوقت الحالى وفي المستقبل.

وشددت «فؤاد» على أن استضافة مصر للمركز ذا دلالة كبيرة لما له من أهمية خاصة لخدمة القارة الأفريقية في مجال حماية الأراضي والتربة والموارد الطبيعية الأفريقية لنا وللأجيال القادمة، مشيرة إلى أن المركز سيعمل على الإسراع في عمليات التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تعبئة الموارد وتوفيرها بعقد الشراكات بالإضافة إلى العمل في مجال البحوث والتنمية والدراسات الخاصة بالتكيف بشكل صحيح ومتكافئ وأكثر مرونة مع تأثيرات التغيرات المناخية على الرغم من أن القارة الأفريقية ليست المسؤولة عن هذه الانبعاثات إلا انها تقوم بالتزاماتها الدولية تجاه قضية التغيرات المناخية.

وأضافت وزيرة البيئة أن مركز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية سيعمل على دعم التنسيق على المستويات الإقليمية / الوطنية / المحلية لتعزيز العمل على أرض الواقع من خلال تقديم المشورة والدعم لصانعي القرار والممارسين في البلدان الأفريقية علاوة على فهم ودعم دور المرأة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتها وبناء قدرات البلدان الأفريقية في المجالات ذات الصلة بالتكيف، على سبيل المثال خطط العمل الوطنية، الحصول على التمويل، المشاركة في تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.. وغيرها.

وتناولت الجلسة الأساليب المحلية لإدارة مخاطر الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ «من منظور الشباب والنساء من خلال عدد من القضايا الرئيسية، ومن أهمها الفجوة بين توقعات المناخ العالمي والآثار المحلية كذلك تطوير برامج تدريب وبناء قدرات القيادة لدى النساء في مجال المرونة والتكيف مع المناخ وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة والبيانات والمعرفة من خلال الشراكة مع المؤسسات كثيفة البحث في جميع أنحاء أفريقيا وخارجها بالاضافة إلى اثار التغيرات المناخية على النسيج الاجتماعي والاقتصادي لسبل عيش الإنسان.

المصرى اليوم

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