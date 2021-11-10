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«صحة الغربية» تتابع أقسام عزل مرضى كورونا بمستشفي المنشاوي العام

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«صحة الغربية» تتابع أقسام عزل مرضى كورونا بمستشفي المنشاوي العام «صحة الغربية» تتابع أقسام عزل مرضى كورونا بمستشفي المنشاوي العام

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تفقد الدكتور خالد الشلقامي مدير إدارة المستشفيات بصحة الغربية، مستشفى المنشاوي العام بطنطا، وذلك لمتابعة تواجد الأطقم الطبية بالنوبتجيات في جميع الأقسام والاستعداد المستمر لأي طارئ، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدى جاهزية المستشفى والطاقم الطبي.

كما تفقد أقسام عزل مرضى والاطمئنان على الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، وكذلك الاطمئنان، والتزام الطاقم الطبي بتنفيذ بروتوكول وزارة الصحة للتعامل مع مصابي كوفيد 19، كذلك متابعة توافر أدوية البروتوكول العلاجي، وتوفر المخزون الكافي من الأكسجين سواء تنكات أو الأسطوانات المخصصة.

يأتي ذلك في إطار السياسة العامة لمديرية الصحة في الاهتمام بالمتابعة الميدانية المستمرة للاطمئنان على سير العمل.

المصرى اليوم

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