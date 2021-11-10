ننشر أسماء المتهمين بـ«داعش الزاوية الحمراء»

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ننشر أسماء المتهمين التي أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكما ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد 3و10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش الزاوية الحمراء».

عاقبت المحكمة محمد أحمد ويحيى كمال وعبدالرحمن كمال بالسجن المؤبد كما عاقبت المتهم صبرى سعد بالسجن المشدد 10 سنوات وعاقبت رضوى عبدالحليم بالسجن المشدد 3 سنوات مع ادارجهم على قوائم الكيانات الإرهابية

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجّهت لهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، وتهمة الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسّسوا جماعة إرهابية تدعو إلى تكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة.