العثور على جثة شاب مدفونة بأرض زراعية بالدقهلية بعد شهرين من اختفائه

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عثر أحد الفلاحين بقرية نقولا التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، على جثة شاب مدفونة في أرضه الزراعية، وبالفحص تبين أنها لشاب متغيب منذ شهرين.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شربين بالعثور على جثة شاب مدفونة وتظهر عليها علامات التحلل أثناء قيام أحد الفلاحين بتقليب الأرض للزراعة وأبلغ الشرطة.

انتقل ضباط مباحث الدقهلية إلى مكان الواقعة وتم نقل الجثة لمستشفى شربين العام تحت تصرف النيابة العامة، وأكد الفحص المبدئى للجثة أن بها طلق نارى ومر على وفاتها فترة طويلة.

وأكدت تحريات المباحث أن الجثة للمواطن يدعى محمد إبراهيم فتحى، 42 سنة من قرية نقولا التابعة.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتى قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الدولي بالمنصورة وندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة .