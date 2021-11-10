المؤبد لزوجة وابنتها و 15 عاما للابن لقتلهم الأب وسكب ماء نار على الجثة بالمنيا

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قضت محكمة جنايات المنيا، بالسجن المؤبد على ربة منزل، وابنتها، والسجن 15 عاما على ابن الأولى؛ لقيامهم بقتل المجني عليه زوج المتهمة الأولى ووالد المتهمين الثانى والثالث الحدث.

وتعود أحداث الواقعة، إلى شهر مايو الماضي، عندما قام كل من «ش ع ت» 54 عاما، ربة منزل، وأبنائها «ص ح ج» 25 عاما ربة منزل، و«ر ح ج» 17 عاما طالب، بقتل «حمدي ج م» زوج المتهمة الأولى ووالد المتهمين الثاني والثالث، إذ قام نجليه بتقييده، وانهالت عليه زوجته بالضرب على رأسه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأوضحت التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن بالمنيا حينذاك، وقوع مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه، فقرروا على أثرها التخلص منه، وادعت الزوجة كذبا وبهتانا وفاة زوجها إثر سقوطه من أعلى سلم المنزل، لكن التحريات توصلت إلى قيام الأم ونجليها أبناء المجنى عليها بارتكاب الواقعة.

وقامت الأم بأمر نجلها بإحضار ماء نار لسكبها على الجثة حتى تتحلل، فقام بإحضار المادة الكاوية إلا أن تلك المادة كانت قليلة ولم تف بالغرض فأحدثت بالجثة عدة حروق فقاموا بحفر حفرة بالمنزل ودفن الجثة فيها خشية فضح أمرهم ثم قاموا باستخراج الجثة مرة أخرى، وقاموا بتنظيفها بالماء وتغيير ملابسه وألقوه أسفل السلم حتى يتضح للجيران أنه سقط من أعلى السلم.

تم القبض على المتهمين وعقب تقنين الإجراءات تم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بالمنيا التي أصدرت حكمها المتقدم.