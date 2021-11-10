مدافع وست هام: محمد صلاح الأفضل في العالم «خال من العيوب»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشاد بن جونسون مدافع فريق وست هام يونايتد بالمستوى الذي يقدمه الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، مؤكدًا أنه استمتع باختبار نفسه ضد شخص يعتبره «أفضل لاعب في العالم».

وتحدث مدافع وست هام يونايتد بن جونسون عما كان عليه الأمر أمام مهاجم ليفربول محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز، في تصريحات لموقع «ليفربول إيكو»، الذي أكد خلالها أن نجم ليفربول محمد صلاح «الأفضل في العالم»، ووصف بن جونسون محمد صلاح بأنه «خال من العيوب» بعد أن تواجه وجهاً لوجه مع مهاجم ليفربول.

وعلى الرغم من عدم تمكنه من تسجيل الأهداف في هزيمة ليفربول بنتيجة 3-2 أمام وست هام بعد ظهر يوم الأحد الماضي، إلا أن محمد صلاح قدم تمريرة حاسمة حيث أنهى فريق يورجن كلوب سلسلة من 25 مباراة بدون هزيمة.

اقرأ أيضًا:

بسبب مراوغة محمد صلاح .. إصابة مدافع وست هام بـ«الصليبي»

وخاض محمد صلاح ثلاث مباريات دون أن يسجل أي هدف بعد البداية القوية للموسم، حيث وجد كل من برايتون وأتلتيكو مدريد ووست هام طريقة لإبطال تهديده الهجومي.

جونسون، الذي أخذ مكانه في مركز الظهير الأيمن بتشكيله وست هام الأساسية على حساب فلاديمير كوفال، وقف جيدًا في مهمة إحباط المهاجم غزير الإنتاج واستمتع باختبار نفسه ضد شخص يعتبره «أفضل لاعب في العالم».

وقال جونسون البالغ من العمر 21 عامًا، عن محمد صلاح: «لا يصدق، لا عيب فيه.. لقد سجل العديد من الأهداف هذا الموسم وهو يعكس مستواه منذ عدة مواسم».

وأضاف: «لعب كرة القدم والجلوس في غرفة تبديل الملابس، نحن لا نقارن اللاعبين حقًا، نحن نحترم فقط ما يفعلونه.. لا يمكنك إنكار ما يفعله أسبوعًا بعد أسبوع، ثباته على مستوى عالمي. إنه لاعب رائع. بالطبع، تريد أن تلعب ضده، لكن في نفس الوقت، تريد أن تكون حذرًا».