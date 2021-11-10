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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11857 نقطة

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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11857 نقطة سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11857 نقطة
بتداولات بلغت 5.7 مليارات ريال لـ151 مليون سهم

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11857 نقطة

‬أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة اليوم مرتفعًا 104.33 نقطة ليقفل عند مستوى 11857.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 151 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أنابيب، وشؤكة المعمر لأنظمة المعلومات، ومعدنية، وصادرات، وجبسكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ساكو، وصناعة الورق، وشمس، ودلة الصحية، وبوان، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 6.86%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، والجزيرة، وكيان السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وأكوا باور، والأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 203.26 نقطة ليقفل عند مستوى 24600.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 94 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 680 ألف سهم تقاسمتها 4130 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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