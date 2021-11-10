بعد الحديث عن أزمات فى سرنجات اللقاحات: الصحة العالمية :ننتظر الجيل الثاني

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قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، إنها نتظر بفارغ الصبر إطلاق الجيل الثاني من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي قد تشمل بخاخات أنف أو حبوبا، مضيفة في تدوينة لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالمنظمة إن لقاحات الجيل الثاني ستكون أسهل في الاستخدام من الحقن بالإبر ويمكن أن تؤخذ ذاتيا.

وأضافت هناك مراجعات لـ 129 لقاحا على الأقل، بعضها قيد التجارب السريرية، وبالتالي اختبرت على البشر، مقابل 194 لقاحا لم يصل بعد إلى هذه المرحلة المتقدمة، مشيرة إلى أن اللقاحات المحتملة تغطي مجموعة كاملة من التقنيات، وما زالت قيد الدراسة.

وذكرت المسؤولة أنها على ثقة في أن بعضها سيكون آمنا وفعالا جدا والبعض الآخر لن يكون كذلك«، وستختار منظمة الصحة العالمية اللقاحات الأنسب، وأشارت سواميناثان، إلى أن ميزة اللقاح الذي يعطى عن طريق الأنف، كما هي الحال في بعض البلدان للإنفلونزا، هي أنه قد يعالج الفيروس حتى قبل أن يصل إلى الرئتين.

ومنحت منظمة الصحة العالمية موافقة طارئة لـ7 لقاحات مضادة لكوفيد تصنعها مختبرات «فايزر»-«بيونتيك» و«موديرنا» و«أسترازينيكا» و«جونسون أند جونسون» و«سينوفارم» و«سينوفاك» و«بهارات بايوتيك»،وأعطي أكثر من 7،25 مليارات جرعة لقاح في كل أنحاء العالم، وفقا لإحصاءات أعدتها وكالة فرانس برس.

وكانت قد حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الأول، من خطر نقص الحقنة حول العالم بمقدار يصل إلى ملياري وحدة بحلول العام المقبل، مما يهدد بتعطيل جهود التطعيم، ويرجع هذا النقص في الأساس إلى حملات التطعيم ضد «كوفيد 19»، حيث تستخدم مليارات الحقن أكثر من المعتاد في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي أثر سلبا على إمدادات العالم من هذه الأداة الجوهرية، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».