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سامح عبدالعزيز يستلهم فكرة فيلم «شادر السمك» في مسلسل تليفزيوني

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سامح عبدالعزيز يستلهم فكرة فيلم «شادر السمك» في مسلسل تليفزيوني سامح عبدالعزيز يستلهم فكرة فيلم «شادر السمك» في مسلسل تليفزيوني

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بعد سنوات من تقديمه سينمائيا، يجري تقديم مسلسل تليفزيوني ضخم يضم نخبة من نجوم الفن مستوحى من فيلم «شادر السمك».

سامح عبد العزيز

وقال محمد نصار المشرف العام على الإنتاج بالجهة المنتجة أن المسلسل فكرة المخرج سامح عبدالعزيز، واستوحاها من أحداث فيلم «شادر السمك»، الذي تم عرضه عام 1986، وجسد بطولته الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة نبيلة عبيد والفنان محمد رضا والفنانة خلود والفنان على الشريف وإخرج هذا الفيلم على عبدالخالق .

وَتابع «نصار» في تصريحات صحفية أن قصة العمل عبارة عن رحلة صعود، وأنه سيضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن في والوطن العربي.


من ناحية أخرى أوشك المخرج سامح عبدالعزيز على الانتهاء من تصوير مسلسل«انا وهي» بطولة احمد حاتم هنا الزاهد اشرف عبدالباقي بيومي فؤاد تأليف مصطفي حمدي، والمسلسل مقرر عرضه على إحدى المنصات قريبا.

المصرى اليوم

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