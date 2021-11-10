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مسؤولة بوزارة الخارجية الأذربيجانية توضح ملابسات حادث مدينة شوشا

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مسؤولة بوزارة الخارجية الأذربيجانية توضح ملابسات حادث مدينة شوشا مسؤولة بوزارة الخارجية الأذربيجانية توضح ملابسات حادث مدينة شوشا

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قالت ليلى عبداللاييفا، رئيس الدائرة الصحفية بوزارة الخارجية الأذربيجانية ردا على الحادث الذي وقع بالقرب من شوشا منذ يومين، أن وزارة الخارجية الأرمنية ليس لديها أي أساس سياسي أو قانوني للإدلاء بأي تصريحات حول أراضي أذربيجان.

وأكدت أن الحادث نتيجة استفزاز آخر من الجانب الأرميني، الذي ذكر أن هؤلاء الأشخاص قاموا بإصلاح خط المياه بالقرب من طريق خانكيندي – شوشا، دون إبلاغ قوات حفظ السلام الروسية، التي عادة ما يتم إبلاغها ومرافقتها قبل تنفيذ أي نشاط في هذه المنطقة.

وأوضحت المسؤول أنه في يوم الحادث، أقيمت فعالية في شوشا بمشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف، ومسؤولين في الدولة، ومن المعروف أنه في مثل هذه الحالات، يتم اتخاذ تدابير أمنية معززة في المنطقة. بمعرفة ذلك .

واعتبرت المسؤولة زيارة وزير الدفاع الأرميني إلى منطقة كاراباخ، بأنها تصرفات غير قانونية، ويدل على أن الجانب الأرمني يحاول عمدا تفاقم الوضع.، موضحة أن ما حدث كان ليلة الذكرى السنوية الأولى للبيان الثلاثي في ​​10 نوفمبر 2020.

وكان قد وجه رئيس مجلس حقوق الإنسان الأرمن، أرمان تاتويان، انتقادًا شديدًا للحادث الذي وقع بالقرب من مدينة «شوشي»، حسبما يسميها الأرمن، عندما فتح الجانب الأذربيجاني النار على المدنيين الأرمن.

وأضاف لقد قام الجنود الأذربيجانيين بإطلاق النار واصابوا 3 مدنيين بجروح في كاراباخ، مضيفا أن مقتل رجل يبلغ من العمر 22 عامًا دليل لا يمكن إنكاره على أن الجنود الأذربيجانيين لا ينبغي أن يكونوا بالقرب من أي مستوطنات مدنية في أرمينيا أو ناجورنو كاراباخ.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر عام 2020 وتوقفت في 10 نوفمبر من العام نفسه وفقا لاتفاق روسي بنشر 1960 جنديا من قوات حفظ السلام.

المصرى اليوم

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