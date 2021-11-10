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الغندور: هناك نية لتخفيض عقوبة شيكابالا .. ولم ادعي التمثيل للحصول على ركلات جزاء

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الغندور: هناك نية لتخفيض عقوبة شيكابالا .. ولم ادعي التمثيل للحصول على ركلات جزاء الغندور: هناك نية لتخفيض عقوبة شيكابالا .. ولم ادعي التمثيل للحصول على ركلات جزاء

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اكد خالد الغندور، أنه لم يحصل خلال مسيرته في الملاعب على ركلة جزاء بالتمثيل أو ركلة جزاء غير صحيحة.

وقال خالد الغندور في تصريحات اذاعية، «عمري ما ادعيت التمثيل للحصول على ركلة جزاء، لكن كان هناك لاعبين يجيدون التمثيل والحصول على ركلات جزاء، امثال، فاروق جعفر، طارق السعيد، أيمن شوقي

واضاف لاعب السابق بخصوص عقوبة شيكابالا، «هناك نية لتخفيض عقوبة إيقاف شيكابالا 8 مباريات والتى حصل عليها عقب تتويج الزمالك ببطولة الدورى الموسم الماضي، وذلك خلال الفترة المقبلة، والقلعة البيضاء تنتظر القرار النهائى من وزارة الشباب والرياضة بشأن الانتخابات، والتى من المتوقع ان تكون قبل نهاية الشهر الجارى».

المصرى اليوم

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