«لصحة أفضل للقلب».. دراسة تكشف أفضل توقيت للنوم

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كشفت دراسة جديدة أن النوم قبل الساعة 10 مساءً أو بعد 11 مساءً له مخاطر صحية، وقد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفحص الباحثون بيانات 88000 خضعوا للدراسة وتم قياس مواقيت نومهم من خلال جهاز ارتدوا على معصمهم منذ أكثر من عام وتوصلوا إلى أن الوقت الأمثل هو ما بين 10 و10.59 مساءً، بحسب صحيفة «الإندبندنت».

وأشارت الدراسة إلى أن أولئك الذين ذهبوا إلى الفراش قبل الساعة 10 مساءً يواجهون مخاطر متزايدة بنسبة 24% للإصابة بأمراض القلب في المستقبل.

اكتشف الباحثون أن أولئك الذين ناموا بين الساعة 10 و11 مساءً هم أقل عرضة للإصابة بمشاكل في القلب، حتى بعد التحكم في المتغيرات الأخرى، مثل العمر والجنس ومدة النوم وحالة التدخين ومؤشر كتلة الجسم والسكري، والضغط والوضع الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح الباحثون أنه عند تقسيم بيانات المشاركين حسب الجنس، كان الارتباط بين أمراض القلب وتوقيت النوم أقوى لدى النساء، وقد يرجع هذا إلى الاختلافات في كيفية عمل النظام الهرموني لدى الرجال والنساء وكيفية استجابته لاضطراب الساعة الداخلية للجسم.

ويقول ديفيد بلانز، أحد الباحثين في جامعة إكستر: «الجسم لديه ساعة داخلية تعمل على مدار 24 ساعة، تسمى الساعة البيولوجية، والتي تساعد بدورها على تنظيم الأداء البدني والعقلي».

أضاف: «بينما لا يمكننا استنتاج السببية من دراستنا، تشير النتائج إلى أن النوم المبكر أو المتأخر قد يجعل صاحبه أكثر عرضة لتعطيل ساعة الجسم البيولوجية، ويهدده بعواقب سلبية على صحة القلب والأوعية الدموية».

يشار إلى أن الأبحاث السابقة سلطت الضوء على الروابط بين طول مدة نوم الأشخاص ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن هذه هي الدراسة الأولى لفحص الوقت الذي ينام فيه الأشخاص وليس المدة.