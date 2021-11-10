أخبار عاجلة

باحث اقتصادي: الإدخار في الجنيهات والسبائك الذهبية أفضل من المشغولات -
محمد يوسف: كلنا تسرعنا في الحكم على كيروش -
التلفزيون السوري: إسرائيل تطلق صاروخين يستهدفان مبنى في جنوب دمشق -
مدرب الأهلي السابق ينتقد الونش -
إعلامي يكشف صراع أوروبي لخطف نجم الأهلي -
تعليق مثير من خالد الغندور على السخرية من إمام عاشور -
جامعة عين شمس تنظم دورة عن إدارة المخلفات بكلية الدراسات العليا للبحوث البيئية -
محمد شبانة يكشف تهديدات كارتيرون بالرحيل عن الزمالك -
شوبير يوجه رسالة إلى محمد شريف -
سميحة أيوب : محسن سرحان قعدني في البيت وكنت مبسوطة قوي (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأهلى يخوض تجربة ودية أمام منية سمنود استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

Print
الأهلى يخوض تجربة ودية أمام منية سمنود استعدادا لمواجهة المقاولون العرب الأهلى يخوض تجربة ودية أمام منية سمنود استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعود الأهلي للتدريبات غدا الخميس بعد الراحة التي حصل عليها الفريق عقب الفوز بالقمة أمام 5-3، حيث يتدرب الأحمر يومي الخميس والجمعة بشكل طبيعي على أن يخوض ودية منية سمنود عصر السبت.

ويهدف بيتسو موسيماني لتجهيز البدلاء للفترة المقبلة في ظل وجود مجموعة كبيرة من الأساسيين بالمنتخبات الوطنية المختلفة.

وتلقى الأهلي أكثر من عرض لإقامة معسكر خارجي، خاصة من الإمارات خلال فترة توقف الدوري بسبب بطولة كأس العرب، وهو ما نقله أمير توفيق، لموسيماني المتواجد بجنوب إفريقيا لقضاء إجازته بعد القمة، وحصل على موافقته خلال الساعات الماضية.

ويخوض الأهلي خلال معسكره الخارجي ودية واحدة على الأقل، وهو ما سيبحثه أمير توفيق خلال الفترة المقبلة من أجل تنفيذ طلبات المدير الفني.

ويستعد الأهلي لخوض 3 مباريات في بطولة الدوري قبل أن تتوقف المسابقة مرة جديدة بسبب منافسات كأس العرب التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري بقطر.

.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمد شبانة يكشف تهديدات كارتيرون بالرحيل عن الزمالك

محمد شبانة يكشف تهديدات كارتيرون بالرحيل عن الزمالك

يحيى الكومي يعلن مفاجأة لجماهير الإسماعيلي بشأن حضور مباراة الزمالك

يحيى الكومي يعلن مفاجأة لجماهير الإسماعيلي بشأن حضور مباراة الزمالك

إعلامي : بيراميدز حسم صفقة نجم الزمالك الصاعد

إعلامي : بيراميدز حسم صفقة نجم الزمالك الصاعد

الزمالك يعلن موقفه النهائي من التجديد لـ«أبوجبل» وحامد

الزمالك يعلن موقفه النهائي من التجديد لـ«أبوجبل» وحامد