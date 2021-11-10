الأهلى يخوض تجربة ودية أمام منية سمنود استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

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يعود الأهلي للتدريبات غدا الخميس بعد الراحة التي حصل عليها الفريق عقب الفوز بالقمة أمام الزمالك 5-3، حيث يتدرب الأحمر يومي الخميس والجمعة بشكل طبيعي على أن يخوض ودية منية سمنود عصر السبت.

ويهدف بيتسو موسيماني لتجهيز البدلاء للفترة المقبلة في ظل وجود مجموعة كبيرة من الأساسيين بالمنتخبات الوطنية المختلفة.

وتلقى الأهلي أكثر من عرض لإقامة معسكر خارجي، خاصة من الإمارات خلال فترة توقف الدوري بسبب بطولة كأس العرب، وهو ما نقله أمير توفيق، لموسيماني المتواجد بجنوب إفريقيا لقضاء إجازته بعد القمة، وحصل على موافقته خلال الساعات الماضية.

ويخوض الأهلي خلال معسكره الخارجي ودية واحدة على الأقل، وهو ما سيبحثه أمير توفيق خلال الفترة المقبلة من أجل تنفيذ طلبات المدير الفني.

ويستعد الأهلي لخوض 3 مباريات في بطولة الدوري قبل أن تتوقف المسابقة مرة جديدة بسبب منافسات كأس العرب التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري بقطر.

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