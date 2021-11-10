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موسيماني يحتوي غضب البدلاء فى جلسة خاصة

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موسيماني يحتوي غضب البدلاء فى جلسة خاصة موسيماني يحتوي غضب البدلاء فى جلسة خاصة

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يعقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الأهلى جلسة مع اللاعبين قبل بدء المران المقرر غدا الخميس لشرح خطة المرحلة المقبلة، والتى تشهد مواجهة المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر الجارى بالجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز.

كما يعقد جلسة خاصة مع البدلاء الذين شكوا من عدم حصولهم على الفرصة خلال المباريات الرسمية الماضية، وعلمت المصرى اليوم أن المدير الفنى يرغب في إحتواء غضب البدلاء خصوصا على لطفى حارس المرمى الذي أبدى غضبه من العودة لدكة البدلاء بعدما شارك في المباريات الرسمية خلال فترة إصابة محمد الشناوى، وكذلك عمار حمدى الذي طلب الحصول على الفرصة كاملة حتى يصل للمستوى الذي يؤهله للظهوربمستوى جيد وكذلك حسام حسن الوافد الجديد من سموحة والذى عانى من الجلوس إحتياطيا ويخشى من تراجع مستواه في حالة إستمرار إستبعاده من المشاركة، ويرغب موسيمانى في فرض حالة من الإستقرار داخل الفريق بعد الفوز التاريخى على ،لاستكمال المشوار بقوة للمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الفري .

المصرى اليوم

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