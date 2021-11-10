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إيران تدرس شراء لقاحات فايزر المضادة لكورونا من أمريكا

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إيران تدرس شراء لقاحات فايزر المضادة لكورونا من أمريكا إيران تدرس شراء لقاحات فايزر المضادة لكورونا من أمريكا

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أعلنت إيران أنها تدرس شراء عقار كورونا من شركة «فايزر» الأمريكية، في حال ثبوت فعاليته في العلاج من الفيروس، وفقا لما ذكره مسؤول اللجنة العلمية للمجلس الوطني لمكافحة كورونا حميد رضا جماعاتي على هامش الاجتماع الـ48 للجنة.

وأضاف المسؤول: ننتظر انتشار نتيجة البحوث العلمية بشأن دواء كورونا الأمريكي لتقديم طلب بشرائه من شركة «فايزر» في حال ثبتت فاعليته، فيما ذكر أن بعض الشركات الإيرانية تعمل على تطوير عقار «مولنوبيرافير» الذي يعتبر الدواء الوحيد المضاد لفيروس كورونا، موصيا بتطعيم كبار السن بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس بعد تلقيهم الجرعة الثانية، وفقا لوكالة الأنباء«تسنيم».

وتجاوزت الإصابات في العالم 250 ملايين حالة وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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