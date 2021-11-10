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ألمانيا تفرض شروطا جديدة «مشددة» على الأتراك الراغبين في السفر إليها

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ألمانيا تفرض شروطا جديدة «مشددة» على الأتراك الراغبين في السفر إليها ألمانيا تفرض شروطا جديدة «مشددة» على الأتراك الراغبين في السفر إليها

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فرضت وزارة الخارجية الألمانية شروطا جديدة «مشددة» على المواطنين الأتراك الراغبين في السفر إليها، حيث سيتم منح التأشيرات إلى الأشخاص الحاصلين على اللقاحات المعترف بها داخل الاتحاد الأوروبي في حال الأوضاع الطارئة.

وأضافت السلطات الألمانية سيكون بالإمكان منح التأشيرة إلى الأشخاص غير الملقحين في حال إثباتهم وجود ضرورة ملحة شرط حصول على نتيجة فحص سلبية والخضوع للحجر الصحي فور دخول الأراضي الألمانية، وفي حال غياب الضرورة الملحة سيتم منح التأشيرة إلى الأشخاص الحاصلين على اللقاحات فقط، وفقا لـ « اليوم».

وتجاوزت الإصابات في العالم 250 ملايين حالة وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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